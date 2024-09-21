Украина – Афганистан: онлайн-видеотрансляция матча чемпионата мира-2024 по футзалу

Поединок состоится 21 сентября, в 18:00 по киевскому времени.

В субботу, 21 сентября, сборная Украины в матче заключительного, третьего тура группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу сыграет против национальной команды Афганистана.

Поединок состоится в Андижане (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

На нынешнем Мундиале подопечные Александра Косенко с тремя очками занимают третье место в группе С. В стартовом туре Украина разгромно уступила Аргентине (1:7), а затем уничтожила Анголу (7:2).

Сборная Афганистана, которая является дебютантом ЧМ, с тремя очками идет на второй позиции после победы над Анголой (6:4) и поражения от Аргентины (1:2).

Отметим, что в параллельном матче этого квартета Аргентина (6 очков), которая досрочно вышла в плей-офф, встретится с Анголой (0 баллов).

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча Украина – Афганистан.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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