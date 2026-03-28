ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

Украина — Албания: где и когда смотреть товарищеский матч

После поражения от шведов в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 команда Сергея Реброва проведет контрольный поединок с албанцами.

Автор публикации
Максим Приходько
Украина — Албания

Украина — Албания

Во вторник, 31 марта, сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Албании.

Поединок состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

И Украина, и Албания не смогли пробиться в финал плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, уступив в своих полуфинальных встречах.

Команда Сергея Реброва проиграла Швеции со счетом 1:3, тогда как албанцы потерпели поражение от Польши (1:2).

Где смотреть матч Украина — Албания

Прямую трансляцию поединка Украина — Албания можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Албания.

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции и невыход на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Андрей Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции и непопадание на Мундиаль.

Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie