Украина — Албания: где и когда смотреть товарищеский матч

Украина — Албания / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 31 марта, сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Албании.

Поединок состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

И Украина, и Албания не смогли пробиться в финал плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, уступив в своих полуфинальных встречах.

Реклама

Команда Сергея Реброва проиграла Швеции со счетом 1:3, тогда как албанцы потерпели поражение от Польши (1:2).

Где смотреть матч Украина — Албания

Прямую трансляцию поединка Украина — Албания можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Реклама

