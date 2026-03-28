Украина — Албания: где и когда смотреть товарищеский матч
После поражения от шведов в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 команда Сергея Реброва проведет контрольный поединок с албанцами.
Во вторник, 31 марта, сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Албании.
Поединок состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
И Украина, и Албания не смогли пробиться в финал плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, уступив в своих полуфинальных встречах.
Команда Сергея Реброва проиграла Швеции со счетом 1:3, тогда как албанцы потерпели поражение от Польши (1:2).
Где смотреть матч Украина — Албания
Прямую трансляцию поединка Украина — Албания можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Албания.
Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции и невыход на ЧМ-2026.
Также мы рассказывали, что Андрей Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции и непопадание на Мундиаль.