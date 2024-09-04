Украина – Албания: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

Поединок состоится 7 сентября в Праге.
В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет матч 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против национальной команды Албании.
Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в Праге (Чехия) на стадионе "Epet Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В новом розыгрыше Лиги наций команда Сергея Реброва выступит в Дивизионе B. Кроме Албании, соперниками украинцев в группе будут Чехия и Грузия.
Где смотреть матч Украина – Албания
Поединок Украина – Албания в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Украина – Албания
Фаворитом поединка букмекеры считают украинскую сборную. На победу подопечных Реброва можно поставить с коэффициентом 1,78. Ничья – 3,75. Выигрыш албанцев – 5,00.
Добавим, что после игры против Албании сборная Украины в рамках 2-го тура Лиги наций во вторник, 10 сентября, также в Праге проведет выездную встречу с Чехией.
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