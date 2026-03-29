Украина — Албания: онлайн-трансляция товарищеского матча

Украина — Албания / © Associated Press

Во вторник, 31 марта, сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Албании.

Поединок состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

И Украина, и Албания не смогли пробиться в финал плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, уступив в своих полуфинальных встречах.

Команда Сергея Реброва проиграла Швеции со счетом 1:3, тогда как албанцы потерпели поражение от Польши (1:2).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Албания.