Украина - Англия: что происходит в главной фанзоне Киева перед историческим матчем Евро-2020

В столице Украины болельщики ждут стартового свистка поединка в Риме.

Киевское метро сегодня будет работать на час дольше, чтобы после матча болельщики могли разъехаться из центра столицы. Станции Олимпийская, Дворец Спорта и Льва Толстого могут быть ограничены на вход, чтобы предотвратить скопление.

А скоплений, учитывая число людей, которые, как ожидается смотреть игру Украина — Англия в главной фанзоне Киева, а также в барах и кафе, может быть немало.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

Кореспондет ТСН Иван Петричак поделился атмосферой с фан-зоны.

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- Ваня, говорят, в фан-зоне установили самый большой в Европе экран: какая там у вас атмосфера, можно сравнить со стадионом?



"4,5 тысячи квадратных метров. Вот такие размеры этого экрана. И приходят сюда не только из-за этого. Потому что, знаете, атмосфера праздничная. Кажется, что играют не там где-то в Италии, а здесь в Украине на "Олимпийском". Кроме того, что продолжили работу метро, еще и поперекривалы центральные улицы столицы. Они стали пешеходными.

И, конечно, за 2,5 часа уже начинают собираться люди. Посмотрите, сколько их здесь, приходят в национальной символике, кто-то с флагом, кто-то из шарфиком, кто-то просто в футболке сборной Украины. И все верят, конечно, в победу. Знаете, мы смотрим на это все с оператором и очень рады тому, потому что такое сильная нация - это нация, которая умеет объединяться, а футбол с этой задачей достаточно хорошо справляется", - рассказывает наш корреспондент.

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Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия. Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг этой исторической битвы.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

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