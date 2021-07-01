Украина - Англия: спор за полуфинал Евро-2020 рассудит немецкий юрист

Исторический для "сине-желтых" поединок состоится 3 июля.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матч 1/4 финала Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Англии.

Главным рефери встречи выступит юрист по профессии из Германии Феликс Брых. На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Четвертый судья - испанец Карлос дель Серро Гранде.

Управлять системой VAR будет немец Марко Фритц.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку