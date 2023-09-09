Украина – Англия: стали известны стартовые составы на матч отбора Евро-2024

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборные Украины и Англии обнародовали стартовые составы на матч 5-го тура отбора на Евро-2024.

Капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко, чье участие в поединке было под вопросом из-за повреждения, начнет встречу на скамейке для запасных.

На острие атаки главный тренер нашей сборной Сергей Ребров решил выпустить Романа Яремчука, в то время как Артем Довбык остался в запасе.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Яремчук

Запасные: Трубин, Лунин, Михайличенко, Кривцов, Попов, Караваев, Сидорчук, Назарина, Ярмоленко, Буяльский, Ванат, Довбик

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилуэлл, Райс, Гехи, Магуайр, Сака, Хендерсон, Кейн, Беллингем, Мэддисон

Запасные: Ремсдейл, Джонстон, Триппьер, Колуилл, Томори, Филлипс, Данк, Эзе, Галлахер, Фоден, Решфорд, Уилсон

Поединок Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Англия доступна на нашем сайте.

Украина – Англия: результаты и турнирное положение перед матчем

Сборная Украины уже провела три матча в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а затем в Скопье победили Северную Македонию (3:2) и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в группе С.

Сборная Англии выиграла четыре матча подряд на старте отбора Евро-2024. Подопечные Саутгейта на выезде удержали победу над Италией (2:1), дома обыграли Украину (2:0), в гостях разбили Мальту (4:0) и в родных стенах поиздевались над Северной Македонией (7:0).

"Три льва" с 12 очками уверенно возглавляют свою группу, опережая Украину (6 баллов), Италию (3), Северную Македонию (3) и Мальту (0).

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Напомним, после матча с англичанами подопечные Реброва 12 сентября в Милане сыграют с Италией в рамках 6-го тура отбора Евро-2024. В тот же день команда Сайтгеута в Глазго проведет товарищескую встречу с Шотландией.

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