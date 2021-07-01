Украина - Англия: стало известно, смогут ли болельщики "сине-желтых" посетить матч Евро-2020

Появилось официальное сообщение.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины в Facebook сообщило, что украинские болельщики не смогут посетить матч 1/4 финала Чемпионата Европы-2020, в котором "сине-желтые" будут противостоять сборной Англии.

"3 июля в Риме состоится матч Евро-2020 между сборными Украины и Англии. Мы уверены, что многие из вас хотели бы поддержать нашу команду, однако обращаем ваше внимание на актуальные правила въезда в Италию для граждан Украины: сейчас туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, запрещены.

Наличие билета на матч не является основанием для въезда в страну. Сейчас украинские граждане могут посетить Италию только для учебы, работы или лечения. Независимо от цели визита по прибытии вы обязаны пройти 10-ти дневную самоизоляцию.

И хотя многие из нас будут болеть за украинскую сборную у экранов, мы уверены, что украинское общество и дипломаты в Италии всеми силами поддержат нашу команду на стадионе в Риме", - говорится в заявлении МИД Украины.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

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