Украина - Австрия: что сказал Шевченко после обидного поражения от австрийцев на Евро-2020

Наставник "сине-желтых" подвел итоги неудачному выступлению подопечных.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче 3-го тура группы C Евро-2020 от команды Австрии (0:1). Такой результат, вполне вероятно, оставит "сине-желтых" за бортом плей-офф турнира.

"Игра была очень тяжелая, нам было очень тяжело физически. Мы все время опаздывали, но я благодарен ребятам за самоотдачу во втором тайме, они выложились полностью. Бывают такие игры, когда как бы ты не хотел, но физически тебе тяжело - и это сегодня было заметно.

Мы сегодня опаздывали, проигрывали дуэли. Даже когда пытались за счет структуры играть, было много невынужденных ошибок, это говорит об усталости, только об этом.

Когда ты опаздываешь везде, ошибаешься, рано или поздно это приводит к ошибкам. Мы потеряли мяч в центре поля в простой ситуации, пошел угловой - и мы пропустили, не очень хорошо играли. И после этого практически не было шансов вернуться в игру. Но ребята отдали все, что у них было.

Я видел команду, которой не хватало сил. Мы пытались как-то усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, на котором нам позволяла физическая форма", - цитирует Шевченко сайт телеканалов "Футбол".

Украина с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку