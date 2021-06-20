Украина - Австрия: что сказали Шевченко и Яремчук перед главной битвой на Евро-2020

Наставник и нападающий "сине-желтых" выступили на пресс-конференции накануне решающей игры.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и форвард Роман Яремчук пообщались с журналистами на пресс-конференции накануне матча 3-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против команды Австрии.

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Наставник "сине-желтых" рассказал о кадровой ситуации в команде и оценил силу соперника.

"Попова беспокоит икроножная мышца. Это деликатный вопрос, сегодня он не тренировался. Не думаю, что там серьезная проблема. Ему просто нужно дать время на восстановление. Скорее всего, к завтрашней игре он готовиться не будет. Что касается Яремчука, то это слухи и недостоверная информация. С ним все в порядке. Сегодня он тренировался и, как и остальные игроки, кроме Попова и Зубкова, будет готовиться к игре с Австрией

Считаю, что загадывать наперед в футболе нельзя. Нас ждет тяжелый матч против австрийцев, команды, заслуживающей уважения. Мы серьезно готовимся к этой игре. У них есть очень хорошие игроки, команда играет в своем стиле. Мы их уважаем", - сказал Шевченко.

Также тренер украинской сборной положил конец слухам, что Украина и Австрия могут договориться и умышленно расписать ничью, которая выведет обе команды в плей-офф.

"Любые разговоры вокруг этого матча, разговоры о ничьей, какие-то договорные матчи. Любой такой разговор нужно прекращать, потому что это неправомерно. Команда готовится и понимает важность этой игры. Австрия тоже. Матч будем играть с достаточной ответственностью и понимаем, которого результата нам нужно достичь, чтобы пройти в следующую стадию Евро-2020.

Теоретически ничья устроит нашу команду, но мы понимаем сложность таких матчей. Если выходить на матч и думать, что ничья нас устраивает, то никакого определенного результата не добьешься. Команда настраивается на очень сложную игру. Мы будем играть так, чтобы добыть положительный для нас результат.

Я очень уважаю австрийцев, считаю, у команды есть определенный стиль, которого она придерживается. В составе есть хорошие исполнители. В частности, Алаба. Он действительно игрок высокого уровня. Есть еще ряд игроков, которые заслуживают уважения. Австрийцы играют компактно и агрессивно, это силовая команда. Мы ждем тяжелый матч", - заявил Шевченко.

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Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук заверил, что команда отдать все силы, чтобы завоевать путевку в 1/8 финала.

"Прежде всего чувствуется большая ответственность, потому что знаю, что очень много людей в Украине смотрят матчи и поддерживают нас. Я знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат. И каждый из футболистов хочет пробиться в следующий раунд. Поэтому мы очень серьезно готовимся к этому матчу", - сказал Яремчук на предматчевой пресс-конференции.

Поединок Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, на Национальном стадионе в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт будет рассказывать обо всех главных событиях вокруг матча и проведет онлайн-трансляцию игры.

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Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

(2:3), после чего (2:1). Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место группы С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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