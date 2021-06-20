Украина - Австрия: где смотреть и ставки букмекеров на матч за выход в плей-офф Евро-2020

Команде Андрея Шевченко хватит ничьей, чтобы занять второе место в группе, и пройти в 1/8 финала.
В понедельник, 21 июня, сборная Украины сыграет матч заключительного третьего тура Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Австрии.
Смотрите также: календарь и результаты матчей финального турнира Евро-2020
Матч состоится на Национальном стадионе в Бухаресте. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.
ТСН Проспорт будет рассказывать обо всех главных событиях вокруг поединка и проведет онлайн-трансляцию игры.
Где смотреть матч Украина - Австрия
В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы ТРК "Украина" и "Футбол 2".
Прогнозы букмекеров на матч Украина — Австрия
Букмекеры отдают небольшое предпочтение в этом поединке украинской сборной. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 3.60. Ничья - 2.01. Победа команды Австрии - 3.95.
Смотрите также: турнирные таблицы Евро-2020.
- Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).
- Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место группы С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.
Смотрите также: Турнирные расклады Евро-2020: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф