Украина - Австрия: стали известны стартовые составы на судьбоносный поединок Евро-2020

Игра начнется в 19:00.

Сборные Украины и Австрии определились со стартовыми составами на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020, который состоится в понедельник, 21 июня, на стадионе "Национальный" в Бухаресте.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Пятов, Макаренко, Цыганков, Беседин, Трубин, Тимчик, Довбик.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Ляйнер, К. Шлагер, Лаймер.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич

Поединок Украина - Австрия начнется в 19:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Добавим, что вы также можете следить на ТСН Проспорт за всем происходящим вокруг матча Украина - Австрия.

Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

(2:3), после чего (2:1). Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место в группе С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Шевченко в плей-офф.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Новости Украины: сборной достаточно ничьей в последнем матче, чтобы попасть в одну восьмую финала

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