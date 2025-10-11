Украина – Азербайджан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу / © УАФ

В понедельник, 13 октября, сборная Украины сыграет с командой Азербайджана в четвертом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущих матчах квалификации на грядущий Мундиаль команда Сергея Реброва проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

Сборная Азербайджана проиграла Исландии (0:5), сыграла вничью с Украиной (1:1) и потерпела поражение от Франции (0:3).

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Украина – Азербайджан на Youtube канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Азербайджан.