Украина – Азербайджан: Ребров дал пресс-конференцию перед матчем отбора к ЧМ-2026

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию в Кракове накануне матча отбора к чемпионату мира-2026 по футболу против Азербайджана.

"Ничья с Азербайджаном в Баку? Это будет совсем другая игра. Тогда очень сильно мешало поле. Многие игроки вообще впервые играли за сборную. Наверное, было волнение.

Я уверен, сейчас после Исландии игроки выйдут более уверенными. Я не знаю, почему такая реакция на какие-то наши неудачи. Когда мы проигрываем, мы даем очень хорошую игру. Я надеюсь и уверен, что завтра ребята с первой минуты покажут нашу силу и что для нас эти очки гораздо важнее, чем для сборной Азербайджана.

Вторые матчи сборная проводит хуже, чем первые? Мы в равных условиях с Азербайджаном. Но для нас эта игра гораздо важнее. Я не думаю, что кто-то думает об этом. В некоторых матчах мы уже опровергли это в прошлом отборочном цикле. Поэтому я не думаю, что кто-то из игроков сейчас об этом думает. Они сосредоточены на очень важной игре. Завтра они должны показать свой максимум.

Мы сейчас анализировали Исландию. Показывали, что мы совсем по-другому играли в атаке. Когда мы забивали мячи, у нас достаточно игроков было в штрафной. И даже мы забивали, но были другие варианты. Важно, чтобы игроки понимали, что мы должны создавать больше вариантов в штрафной, когда мы завершаем. Надо верить в то, что мяч к ним попадет. Когда мы анализировали игру с Азербайджаном, видели, что немного игроков было в штрафной. Не так много нагружали в штрафную.

Слухи, что я могу возглавить "Панатинаикос"? Снова? Знаете, когда была первая пресс-конференция, все вопросы были либо: опровергните, либо: подтвердите. Смотрите, есть какие-то клубы, которые действительно интересуются тренером. Я не знаю, посмотрите перед этой игрой, что делали с Ребровым. Но когда есть какой-то интересующийся клуб: а как так можно? Такого же не бывает, что им кто-то интересуется, он же ни о чем. Поэтому, действительно, интерес есть, потому что я неплохо работал перед сборной. Есть клубы, которые заинтересованы. Но я работаю в сборной Украины. Я уважаю свою страну. Я точно буду работать до конца со своей командой", – сказал Ребров.

Поединок Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове на стадионе "Краковия". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Азербайджан.

В предыдущих матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и выиграла Исландию (5:3).

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.