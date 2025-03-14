Украина – Бельгия: где и когда смотреть матч за место в элитном дивизионе Лиги наций

Первая встреча между украинцами и бельгийцами состоится 20 марта в испанской Мурсии.

В четверг, 20 марта, сборная Украины встретится с командой Бельгии в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Из-за захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе "Нуэва-Кондомина" в испанской Мурсии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Бельгия

Матч Украина – Бельгия в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Бельгия будет доступна на нашем сайте.

Ответный поединок в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом сильном Дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее сообщалось, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

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