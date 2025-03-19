Украина – Бельгия: онлайн-трансляция матча за место в элитном дивизионе Лиги наций

Текстовый репортаж первого из двух поединков между украинскими и бельгийцами.

В четверг, 20 марта, сборная Украины встретится с командой Бельгии в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Из-за захватнической войны, которую РФ продолжает вести против Украины, номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе "Нуэва-Кондомина" в испанской Мурсии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Команда Сергея Реброва заняла второе место в своей группе Дивизиона B. "Сине-желтые" (8 очков) оказались хуже Чехии (11), но обошли Грузию (7) и Албанию (7).

Бельгийцы финишировали на третьей строчке в своем квартете Дивизиона А. "Дьяволы" (4 балла) пропустили вперед Францию (13) и Италию (13), однако стали лучше Израиля (4).

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка на Youtube канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Бельгия.