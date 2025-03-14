Украина – Бельгия: прогноз букмекеров на матч за место в элитном дивизионе Лиги наций

Аналитики не верят в успех подопечных Сергея Реброва.

В четверг, 20 марта, сборная Украины посоревнуется с командой Бельгии в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Из-за захватнической войны российских оккупантов против Украины номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Бельгия

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают бельгийскую сборную. На победу "дьяволов", которых в начале 2025 года вместо Доменико Тедеско возглавил Руди Гарсия, можно поставить с коэффициентом 1,86. Ничья – 3,60. Выигрыш Украины – 4,50.

Успех Бельгии в двухматчевом противостоянии оценивается коэффициентом 1,13. Выход подопечных Сергея Реброва в элиту Лиги наций станет большой сенсацией – 5,90.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее сообщалось, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

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