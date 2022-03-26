"Украина бьется за всех нас": легионер "Кривбасса" принял участие в антивоенном митинге (фото)

Латкович поддержал украинский народ.
В центре черногорского Цетина прошел митинг в поддержку Украины, который продолжает бороться с российскими оккупантами.
Участие в демонстрации принял бывший игрок "Киев-Баскета" и "Кривбасса" Милош Латкович с таким плакатом: "Украина бьется за всех нас".
Латкович, доигрывавший сезон в криворожском клубе, добрался домой только через пять дней войны, поэтому видел все, что происходит здесь своими глазами.
Напомним, что баскетбольный клуб "Днипро" собирает гуманитарную помощь для детей с ДЦП.
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