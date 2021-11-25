Украина - без еврокубковой весны: "Заря" разгромно уступила "Роме" в Лиге конференций (видео)

Команда Виктора Скрипника потеряла шансы выйти в плей-офф третьего по рангу евротурнира.
Луганская "Заря" потерпела сокрушительное поражение от "Ромы" (0:4) в выездном поединке 5-го тура групповой стадии Лиги конференций и попрощалась с надеждами продолжить выступления в турнире весной.
Подопечные Жозе Моуринью довольно быстро повели в счете на "Стадио Олимпико". На 15-й минуте матча Карлес Перес замкнул передачу Стефана Эль Шаарави ударом в ближний угол.
На 33-й минуте "волки" укрепили свое преимущество. Николо Дзаньоло расстрелял Дмитрия Мацапуру после голевого паса Джордана Верету, которому удался потрясающий рывок с центра поля.
Перед перерывом римляне могли довести дело до разгрома. Владислав Кабаев сбил Переса в собственной штрафной, арбитр назначил пенальти. Однако реализовать его "волкам" не удалось - Мацапура потянул удар Верету в правый нижний угол.
Во втором тайме "Рома" не успокоилась, а лишь усилила давление и добила соперника. На 46-й минуте Тэмми Абрахам забил в пустые ворота, ассист в свой актив записал Дзаньоло.
На 75-й минуте Абрахам оформил дубль, красивым ударом через себя отправив четвертый мяч в ворота луганчан.
- В параллельном матче группы C норвежский "Буде-Глимт" дома обыграл софийский ЦСКА со счетом 2:0.
- Таким образом, "Заря" (6 очков) потеряла шансы пробиться в плей-офф Лиги конференций. Команда Виктора Скрипника финиширует на третьем месте в своем квартете. "Рома" (10 очков) и "Буде-Глимт" (11 баллов) оформили выход из группы.
- Поединки заключительного шестого тура в квартете C запланированы на 9 декабря: ЦСКА София - "Рома", "Заря" - "Буде-Глимт".
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах ЛЕ.