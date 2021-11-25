Украина - без еврокубковой весны: "Заря" разгромно уступила "Роме" в Лиге конференций (видео)

Украина - без еврокубковой весны: "Заря" разгромно уступила "Роме" в Лиге конференций (видео)

Команда Виктора Скрипника потеряла шансы выйти в плей-офф третьего по рангу евротурнира.

Луганская "Заря" потерпела сокрушительное поражение от "Ромы" ( 0:4) в выездном поединке 5-го тура групповой стадии Лиги конференций и попрощалась с надеждами продолжить выступления в турнире весной.

Подопечные Жозе Моуринью довольно быстро повели в счете на "Стадио Олимпико". На 15-й минуте матча Карлес Перес замкнул передачу Стефана Эль Шаарави ударом в ближний угол.

На 33-й минуте "волки" укрепили свое преимущество. Николо Дзаньоло расстрелял Дмитрия Мацапуру после голевого паса Джордана Верету, которому удался потрясающий рывок с центра поля.

Перед перерывом римляне могли довести дело до разгрома. Владислав Кабаев сбил Переса в собственной штрафной, арбитр назначил пенальти. Однако реализовать его "волкам" не удалось - Мацапура потянул удар Верету в правый нижний угол.

Во втором тайме "Рома" не успокоилась, а лишь усилила давление и добила соперника. На 46-й минуте Тэмми Абрахам забил в пустые ворота, ассист в свой актив записал Дзаньоло.

На 75-й минуте Абрахам оформил дубль, красивым ударом через себя отправив четвертый мяч в ворота луганчан.