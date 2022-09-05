Украина без проблем обыграла Нидерланды и впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ по волейболу

В понедельник, 5 сентября, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по волейболу, который проходит в словенской Любляне, сборная Украины встречалась с Нидерландами.

Сборная Украины по волейболу победила Нидерланды и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2022.

Команда Угиса Крастьинша победила соперников в трех сетах – 16:25, 19:25, 18:25.

Самым результативным игроком матча стал Василий Тупчий, заработавший 13 очков.

В 1\4 финала украинские волейболисты сыграют против сборной Словении. Время матча станет известно чуть позже.

Нынешний чемпионат мира для сборной Украины стал вторым в истории. В 1998 году "сине-желтые" заняли 10 место.

Ранее в четвертьфинал вышли сборные Словении, Италии, США и Польши. Сегодня также сыграют Франция и Япония. А еще два поединка 1/8 финала пройдут 6 сентября: Сербия – Аргентина, Бразилия – Иран.

Напомним, что украинские волейболистки досрочно вышли на чемпионат Европы-2023. Это произошло в матче четвертого тура против команды Португалии.

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