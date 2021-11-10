Украина — Болгария: где смотреть и ставки букмекеров на товарищеский матч

"Сине-желтые" проведут контрольный спарринг перед сверхответственной игрой.

В четверг, 11 ноября , сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Болгарии.

Команды сыграют на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина — Болгария

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканал "Футбол 1". На ТСН Проспорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Болгария

Фаворитом этой встречи коллектив Александра Петракова. Так, на победу "сине-желтых" коэффициент составляет 1,64. Ничья – 3,90. Победа гостей, в свою очередь, оценивается в 5,55.

16 ноября украинская команда проведет на выезде судьбоносный поединок в отборе к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины;

В заявку на эти две дуэли попали 25 исполнителей.

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