Украина — Болгария: онлайн-трансляция товарищеского матча

Текстовый репортаж контрольного спарринга с участием бело-синих.

В четверг, 11 ноября , сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Болгарии.

Команды сыграют на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Болгария.

16 ноября украинская команда проведет на выезде судьбоносный поединок в отборе к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины;

В заявку на эти две дуэли попали 25 исполнителей.

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