Украина — Болгария: онлайн-трансляция товарищеского матча

Текстовый репортаж контрольного спарринга с участием бело-синих.
В четверг, 11 ноября, сборная Украины проведет товарищеский матч против национальной команды Болгарии.
Команды сыграют на стадионе "Черноморец" в Одессе. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Болгария.
- 16 ноября украинская команда проведет на выезде судьбоносный поединок в отборе к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины;
- В заявку на эти две дуэли попали 25 исполнителей.
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