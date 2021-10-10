Украина — Босния и Герцеговина: где смотреть и кто является фаворитом важнейшего матча отбора к ЧМ-2022

Команду Александра Петракова ждет важнейший поединок.
Во вторник, 12 октября, сборная Украины проведет свой седьмой поединок в квалификации на Чемпионат мира-2022.
"Сине-желтые" в рамках 8-го тура отбора на мировое первенство примут Боснию и Герцеговину. Противостояние состоится во Львове на "Арене Львов", начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
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Где смотреть матч Украина - Босния и Герцеговина
В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 1". На ТСН Проспорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
Прогнозы букмекеров на матч Украина - Босния и Герцеговина
Фаворитом этого противостояния являеются "сине-желтые". Так, на победу украинской команды коэффициент составляет 1,83. Ничья равна 3,78. Победа гостей, в свою очередь, оценивается в 4,72.
- В прошлом туре украинцы добыли свою первую победу на этом отборе к ЧМ-2022. В Хельсинки "сине-желтые" победили Финляндию со счетом 2:1. Эта победа стала для главного тренера сборной Украины первой во главе национальной команды;
- После шести матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Боснийцы идут следом с шестью баллами в своем активе и игрой в запасе. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что попасть на матч Украина — Босния и Герцеговина смогут далеко не все болельщики.
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