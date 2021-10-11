Украина — Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка "сине-желтых" в квалификации к Мундиалю.

Во вторник, 12 октября, сборная Украины проведет дома матч 8-го тура квалификации на Чемпионат мира 2022 года против Боснии и Герцеговины.

Встреча состоится на "Арене Львов" во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

В прошлом туре украинцы добыли свою первую победу на этом отборе к ЧМ-2022. В Хельсинки "сине-желтые" победили Финляндию со счетом 2:1 . Эта победа стала для главного тренера сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды;

. Эта победа стала для главного тренера сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды; После шести матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Боснийцы идут следом с шестью баллами в своем активе и игрой в запасе. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что попасть на матч Украина — Босния и Герцеговина смогут далеко не все болельщики.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку