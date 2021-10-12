Украина - Босния и Герцеговина: стали известны стартовые составы на судьбоносный матч отбора ЧМ-2022

Поединок на "Арене Львов" начнется в 21:45.
Сборная Украины и национальная команда Боснии и Герцеговины назвали стартовые составы на матч 8-го тура квалификации к Чемпионату мира 2022 года, который сегодня, 12 октября, состоится на "Арене Львов".
Украина: Пятов - Кривцов, Забарный, Матвиенко, Соболь, Тымчик - Степаненко, Шапаренко - Цыганков, Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Харатин, Зубков, Булеца, Сикан, Довбик
Босния и Герцеговина: Шехич - Чивич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович - Калошинац, Налич, Хаджиахметович - Превляк, Джеко, Гояк.
Запасные: Василь, Пирич, Газибегович, Джумич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетич, Йовичич, Сарич, Демирович.
Поединок Украина - Босния и Герцеговина начнется в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.
- Недавно украинцы одержали свою первую победу в отборе к ЧМ-2022. В Хельсинки "сине-желтые" победили Финляндию со счетом 2:1. Эта победа стала для наставника сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды.
- После шести матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Босния и Герцеговина после победы финнов над Казахстаном опустилась на четвертое место с 6 баллами в своем активе и игрой в запасе. Возглавляет группу сборная Франции, после шести поединков набрала 12 пунктов.
- Победители групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.