Украина - Босния и Герцеговина: тренер соперника "сине-желтых" надеется сломать фартовость Львова

В городе Льва "сине-желтые" не проиграли ни одного из 19 поединков.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев выступил на пресс-конференции накануне матча 8-го тура квалификации к Чемпионату мира 2022 года против Украины.

Наставник соперника "сине-желтых" заявил, что знает о чрезвычайно успешной статистике украинской национальной команды на "Арене Львов", и попытается ее испортить.

"Знаю о вашем счастливом стадионе. Надеюсь, мы завтра сломаем эту статистику. Уверен, на ждет интересный и трудный матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона.

Давление и адреналин в футболе есть всегда. Надо выйти и сыграть как можно лучше. Необходимо быть максимально сконцентрированными и настроенными на победу", - сказал Петев.

Фартовость Львова для сборной Украины:

Всего сборная Украины 19 раз играла во Львове: 17 матчей выиграла и дважды сыграла вничью.

Главная команда страны выступала во Львове на двух аренах. На стадионе "Украина" национальная сборная провела 6 матчей (4 официальные и 2 товарищеские) и все выиграла с общим счетом 14:5.

С 2011 года "сине-желтые" начали выступать на "Арене Львов", которая подтвердила фартовый статус города. За 13 матчей на этом стадионе сборная Украины занесла себе в актив 11 побед и 2 ничьи с разницей голов 32:5. Только Чехии и Латвии удалось избежать поражений во Львове.

В последнем матче на "Арене Львов" украинская сборная в сентябре 2020 года победила Швейцарию в Лиге наций (2:1). Тогда голами отметились Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

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Поединок Украина - Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Недавно украинцы одержали свою первую победу в отборе к ЧМ-2022. В Хельсинки "сине-желтые" победили Финляндию со счетом 2:1 . Эта победа стала для наставника сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды.

. Эта победа стала для наставника сборной Украины Александра Петракова первой во главе национальной команды. После шести матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Босния и Герцеговина идет следом с шестью баллами в своем активе и игрой в запасе. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.

Победители групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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