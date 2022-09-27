Украина бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики из-за представителей стран-агрессоров

Федерация гимнастики Украины отказалась от участия в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с присутствием на нем делегатов из России и Беларуси.

Украинская сторона объяснила решение нежеланием участвовать в событии, к которому допустили страны, "ведущие агрессивную сокрушительную войну против Украины и украинского народа". Также Украинская федерация гимнастики поблагодарила Норвегию, которая раньше тоже решила бойкотировать мероприятие из-за того, что к нему допустили представителей стран-агрессоров.

"Украинская федерация гимнастики считает неприемлемым садиться за один стол и участвовать в совместном мероприятии и обсуждении вопросов спорта вместе с представителями страны, которая своими агрессивными и насильственными действиями нарушает все нормы международного права, права человека, Устав ООН, Олимпийскую хартию, Устав и Кодекс этики FIG и др., а также страны, которая является приспешником агрессора.

Украинская федерация гимнастики еще раз заявляет о своей позиции, что от участия в спортивных событиях Международной федерации гимнастики необходимо отстранить не только спортсменов России и Беларуси, но и любых других должностных лиц из России и Беларуси, которые представляют эти страны в FIG, или же занимают официальные должности в FIG как "нейтральные" лица.

Украинская федерация гимнастики благодарит Норвежскую федерацию гимнастики за принципиальную позицию, которая выступает за высокие ценности человеческой жизни и достоинства", - говорится в заявлении на официальном сайте Федерации гимнастики Украины.

В этом году конгресс Международной федерации гимнастики должен пройти 11-12 ноября в Стамбуле. Сначала мероприятие должна была принять Норвегия, но из-за отказа допускать делегатов из России и Беларуси стране пришлось отказаться от проведения события.

Напомним, несмотря на то, что российские и белорусские гимнасты отстранены от международных соревнований, представители государств-агрессоров все еще могут участвовать в конгрессах и занимать руководящие должности в международной федерации.

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