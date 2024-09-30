Украина – Бразилия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2024 по футзалу

В среду, 2 октября, сборная Украины проведет полуфинальный матч чемпионата мира-2024 по футзалу с национальной командой Бразилии.

Поединок состоится в Ташкенте (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В групповом раунде ЧМ-2024 по футзалу сборная Украины разгромно уступила Аргентине (1:7), уничтожила Анголу (7:2) и обыграла Афганистан (4:1). В 1/8 финала "сине-желтые" одолели Нидерланды (3:1), а затем в четвертьфинале уничтожили Венесуэлу (9:4).

Сборная Бразилии на групповом этапе разнесла Кубу (10:0), Хорватию (8:1) и Таиланд (9:1). В 1/8 финала бразильцы разбили Коста-Рику (5:0), после чего в четвертьфинале обыграли Марокко (3:1).

Где смотреть матч Украина – Бразилия

Матч Украина – Бразилия в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, а также телеканале, сайте и YouTube-канале Суспильне Спорт.

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Смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Бразилия также можно будет на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Бразилия

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Бразилии. На победу южноамериканцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1,18. Ничья – 8,10. Выигрыш Украины – 10,00.

На проход бразильцев в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,07. Итоговый триумф украинцев – 7,30.

Отметим, что в финале ЧМ-2024 по футзалу победитель матча Украина – Бразилия сыграет против триумфатора поединка между Францией и сильнейшим в дуэли Казахстан – Аргентина.

Сборная Украины во второй раз в истории и впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по футзалу. Впервые подобное произошло на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году, где она заняла четвертое место.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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