Украина "бронзой" завершила мультиспортивный ЧЕ-2022: какое место заняли "сине-желтые" в медальном зачете

В Мюнхене прошел мультиспортивный чемпионат Европы. Украина завершила выступления на Евро-2022 "бронзой" в гребле.

Украинская каноистка Людмила Бабак завоевала бронзовую медаль на мультиспортивном ЧЕ-2022 в немецком Мюнхене.

Украинка финишировала третьей в каноэ-одиночке на дистанции 5000 м. Она принесла Украине восьмую награду по гребле (1 "золото", 4 "серебра", 3 "бронзы").

В общей сложности, сборная Украины завоевала 22 медали мультиспортивного Евро-2022 (5 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых). В медальном зачете Украина заняла 11 место. "Сине-желтые" завоевали награды в легкой атлетике, велоспорте, спортивной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле и скалолазании.

В топ-10 спортивных сборных континента вошли Германия, Великобритания, Италия, Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Польша, Румыния, Греция.

Напомним, что украинка Людмила Лузан завоевала "серебро" в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

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