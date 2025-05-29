Украина будет бойкотировать чемпионат мира-2025 по дзюдо: скандальная причина

Дарья Билодид

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Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать чемпионат мира-2025 из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить белорусских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой.

Об этом сообщила Федерация дзюдо Украины.

"16 мая 2025 года на официальном сайте Национального олимпийского комитета Республики Беларусь была обнародована информация о решении Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF), согласно которому, начиная с 1 июня 2025 года, белорусским спортсменам разрешается участвовать во всех международных соревнованиях под национальной символикой.

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В ответ на это Федерация дзюдо Украины официально обратилась в Международную федерацию дзюдо с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию, а также отметила важность соблюдения действующих рекомендаций Международного олимпийского комитета касательно участия спортсменов из стран-агрессоров в международных соревнованиях.

23 мая 2025 года Федерация дзюдо Украины получила официальный ответ от IJF, в котором было подтверждено указанное решение Исполнительного комитета. В частности, было отмечено, что "IJF отдана обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания – строительства мостов, а не стен".

В связи с этим, руководствуясь приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023 №4435, Федерация дзюдо Украины вынуждена принять решение о неучастии официальной делегации сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате мира, который состоится с 13 по 19 июня 2025 года в городе Будапешт, Венгрия.

Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение Международной федерации дзюдо и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении.

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Мы убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами – это не только политическая слепота, но и пренебрежение жертвами войны и международного права. Федерация дзюдо Украины и дальше будет последовательно отстаивать позицию, которая основывается на моральных ценностях, свободе и достоинстве украинского народа", – говорится в заявлении федерации.

Напомним, в 2023 году Украина уже бойкотировала чемпионат мира по дзюдо – тогда потому, что спортсменов из России и Беларуси допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе.