Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу-2023, к которым допустили россиян и белорусов

Кроме украинской сборной, бойкот турниров объявили еще девять стран.

Сборная Украины не будет выступать на женском и мужском чемпионатах мира по боксу 2023 года из-за того, что туда под национальными флагами допустили российских и белорусских спортсменов.

Об этом в интервью Суспильне Спорт сообщил вице-президент федерации бокса Украины Олег Ильченко.

"Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь", – заявил Ильченко.

Таким образом, Украина присоединилась к девяти странам, которые уже объявили о своем решении бойкотировать ЧМ-2023 по боксу. Это США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.

Также вице-президент федерации бокса Украины заявил, что наша сборная будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут выступать боксеры из России или Беларуси.

Мужской чемпионат мира по боксу состоится с 1-го по 14 мая в Узбекистане, а женский – в Индии с 15-го по 31 марта.

Напомним, в октябре прошлого года Международная федерация бокса (IBA), возглавляемая скандальным россиянином Умаром Кремлевым, допустила спортсменов из РФ и Беларуси к международным турнирам под национальными флагами. Кроме боксеров, к соревнованиям также вернули официальные лица стран-агрессоров, в том числе судей.

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