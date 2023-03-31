Украина будет бойкотировать соревнования с участием спортсменов из РФ и Беларуси – решение Кабмина

Украинские спортсмены будут проходить отбор на Олимпиаду-2024 только там, где не будет атлетов стран-агрессоров.

Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать представители России и Беларуси.

Об этом сообщает Суспильне Спорт со ссылкой на Министра Кабинета Министров Украины Олега Немчинова.

Протокольное решение, принятое Правительством Украины, было подано по предложению Министра молодежи и спорта Украины и президента НОК Украины Вадима Гутцайта.

Оно распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.

"На заседании Правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024 – прим.) только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной", – заявил Немчинов в эфире телемарафона.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессорок.

Ранее сообщалось, что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

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