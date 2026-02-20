Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026: скандальная причина

Паралимпийская сборная Украины / © facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Украина будет бойкотировать церемонию открытия зимней Паралимпиады-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Об этом говорится в официальном заявлении Национального паралимпийского комитета Украины.

Там возмущены циничным разрешением Международного паралимпийского комитета (МПК) поднять флаги стран-агрессоров на территории проведения соревнований и предоставлением максимального количества слотов для участия российским представителям.

Причем ни Россия, ни Беларусь не прошли квалификационный процесс, чтобы завоевать лицензии на участие в Паралимпиаде-2026.

В заявлении Национального паралимпийского комитета также указано требование не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать. Игры состоятся с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Международный паралимпийский комитет сообщил, что шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут принять участие в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный уже заявил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.