- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 284
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026: скандальная причина
Украинская команда возмущена тем, что 6 российских и 4 белорусских спортсменов допустили к Паралимпийским играм-2026 под своими флагами.
Украина будет бойкотировать церемонию открытия зимней Паралимпиады-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.
Об этом говорится в официальном заявлении Национального паралимпийского комитета Украины.
Там возмущены циничным разрешением Международного паралимпийского комитета (МПК) поднять флаги стран-агрессоров на территории проведения соревнований и предоставлением максимального количества слотов для участия российским представителям.
Причем ни Россия, ни Беларусь не прошли квалификационный процесс, чтобы завоевать лицензии на участие в Паралимпиаде-2026.
В заявлении Национального паралимпийского комитета также указано требование не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026.
В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать. Игры состоятся с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее Международный паралимпийский комитет сообщил, что шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут принять участие в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный уже заявил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.
Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.
Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.
В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.