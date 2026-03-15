Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026
Причиной такого решения является присутствие на церемонии закрытия российской и белорусской делегаций.
Украина будет бойкотировать церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Об этом сообщили Суспільне Спорт в Национальном паралимпийском комитете Украины.
Причиной бойкота Украиной церемонии закрытия Паралимпиады-2026 является присутствие там российской и белорусской делегаций.
Церемония закрытия Паралимпиады-2026 состоится в воскресенье, 15 марта, в 21:30 по киевскому времени.
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Из-за этого наша страна решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Национальный паралимпийский комитет Украины также потребовал не использовать во время мероприятия украинский флаг.
К бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, как минимум на уровне правительственных лиц, присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.
Однако организаторы соревнований проигнорировали требования Украины и вынесли украинский флаг Украины на церемонии открытия.
Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.
Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.
Перед заключительным соревновательным днем "сине-желтые" имеют в своем активе 17 наград: три золотые, семь серебряных и семь бронзовых. Украина занимает седьмое место в медальном зачете Паралимпийских игр-2026.
Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.