Украина – Чехия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

В понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет против команды Чехии в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Чехия

Матч Украина – Чехия можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов.

Также поединок покажет канал MEGOGO Спорт, который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. В Интернете матч будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Чехия будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Чехия

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд в предстоящем поединке. На победу подопечных Сергея Реброва можно поставить с коэффициентом 2,71. Ничья – 3,25. Выигрыш чехов – 2,75.

Напомним, в сезоне Лиги наций-2024/25 сборная Украины выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания.

На старте турнира команда Реброва проиграла Албании (1:2) и уступила Чехии (2:3), а в третьем туре обыграла Грузию (1:0).

После трех туров сборная Украины занимает последнее место в группе B1 Лиги наций, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, опережающая Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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