"Украина дала мне все, что у меня есть": экс-футболист "Динамо" и "Шахтера" защищал Киев от оккупантов

"Украина дала мне все, что у меня есть": экс-футболист "Динамо" и "Шахтера" защищал Киев от оккупантов

Владимир Езерский всступил в один из добровольческих батальонов.

Бывший защитник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", а ныне главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Владимир Езерский больше месяца участвовал в обороне Киева от российских захватчиков.

Об этом сообщил журналист Евгений Гресь, опубликовав в аккаунте в Instagram фото известного футболиста в военной форме и с оружием в руках.

Сам Езерский прокомментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину и рассказал, как защищал подступы к Киеву в составе добровольческого батальона.

"Я сразу принял решение - надо ехать защищать свой дом. Считаю, если ты украинец, если ты патриот своей страны, то должен действовать именно так и никак иначе. Украина дала мне все, что у меня есть, здесь родились мои дети. У меня не было никаких сомнений, что нужно делать во время этой войны.

Оружие? У кого-то - было. Официально зарегистрированное, охотничье. Плюс рации. Мы быстро сплотились и проговорили все наши действия на случай, если враг придет. С каждым днем он был все ближе и ближе.

От нас до Бучи и Ирпеня - примерно 10 километров. На пятый или шестой день последовали прорывы и на нашей стороне. В один день мы поняли, что активные боевые действия начались в Стоянке - буквально в трех километрах от нас. Там был взорван мост через реку Ирпень.

Так мы попали на линию размещения, в зону боевых день. Перед нами, рядом с нами - вооруженные силы, специальные группировки, а мы, как оказалось, прикрывали их с самого тыла.

Поначалу у нас, конечно, не было четкой вертикали. Определенная официальность появилась позже, перед нами были поставлены четкие задания и мы их выполняли. Первое - организация блок-постов в нашей местности, второе - противодействие мародерству, третье - выявление и обезвреживание корректировщиков и ДРГ.

Под Киевом враг разбит, но у нас все еще хватает работы. Комбат поставил задачу наладить организацию и взаимодействие блокпостов в тех городах и селах, где этого не успели сделать. Передаем некий опыт на освобожденных территориях. Также нужно зачищать местность, но в этом я точно не являюсь специалистом. Хотел наведаться на нынешнюю базу "Шахтера", но меня отговорили от этой идеи, потому что там заминирование", - цитирует Езерского Команда №1.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили друга футболиста сборной Украины.

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