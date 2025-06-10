Украина – Дания: где смотреть и ставки букмекеров на матч молодежного Евро-2025 (U-21)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

Реклама

В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины (U-21) по футболу стартует в финальной части Евро-2025 матчем против команды Дании.

Поединок первого тура группы D между украинцами и датчанами состоится на "Татран Арене" в словацком Пряшеве. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В другом матче 1-го тура этого квартета встретятся команды Финляндии и Нидерландов (12 июня, 22:00).

Реклама

Где смотреть матч Украина U-21 – Дания U-21

Матч Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Украины и Дании можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Перший и сайте Суспільне Спорт.

Кроме того, поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Ставки букмекеров на матч Украина U-21 – Дания U-21

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают соперника подопечных Унаи Мельгосы. На победу датчан принимаются ставки с коэффициентом 2,33. Ничья – 3,50. Выигрыш украинцев – 2,88.

Финальный турнир Евро-2025 (U-21) по футболу продлится с 11 по 28 июня в Словакии.

Реклама

По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состотся полуфиналы и финал в Братиславе.

На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Евро-2025 (U-21) по футболу.

Также к вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.

Напомним, молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Реклама

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.