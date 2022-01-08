Украина добыла первую медаль сезона на Кубке мира по биатлону

Украина добыла первую медаль сезона на Кубке мира по биатлону

Артем Тищенко и Дарья Блашко завоевали "бронзу" в сингл-миксте.

В субботу, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украину в гонке представляли Артем Тищенко и Дарья Блашко. Они финишировали на третьем месте. Для украинской сборной это первая медаль в биатлонном сезоне на Кубке мира.

Выиграла одиночную смешанную эстефету команда России. Второй стала Австрия.

1. Россия (1+12) 41:37.1

2. Австрия (1+13)+41.5

3. Украина (0+12) +1:03.6

В воскресенье, 9 января, этап в Оберхофе завершится гонками преследования у мужчин и женщин.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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