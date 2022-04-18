Украина выиграла пять медалей во второй соревновательный день на "Играх непокоренных", из них - два "золота"

Украина выиграла пять медалей во второй соревновательный день на "Играх непокоренных", из них - два "золота"

Теперь в копилке "сине-желтых" уже 9 наград.

В нидерландской Гааге завершился второй день соревнований на "Играх непокоренных". Сборная Украины сегодня смогла завоевать пять медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Виктор Легкодух и Сергей Прядка. Они выбороли золотые награды в толкании ядра.

"Серебро" в команде взяли украинские лучники - Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк. Еще одну серебряную медаль выиграл Рустам Росул в толкании ядра.

Бронзовую награду в стрельбе из лука нашей команде принесла 18-летняя Анна-София Пузанова. Она является дочерью украинской волонтерши и парамедика Юлии Паевской "Тайры", взятой в плен российскими оккупантами.

Таким образом, после двух соревновательных дней в копилке нашей команды уже девять медалей - по три каждой пробы.

Invictus Games - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или инвалидов на службе. Украинская команда в третий раз участвует в "Играх непокоренных".

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