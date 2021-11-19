Украина дороже России: составлен рейтинг сборных по стоимости, которые сыграют в плей-офф отбора к ЧМ-2022

Украина дороже России: составлен рейтинг сборных по стоимости, которые сыграют в плей-офф отбора к ЧМ-2022

"Сине-желтые" идут только на седьмом месте.

Недавно определились все участники стыковых матчей за право сыграть на Чемпионате мира-2022 в Катаре.

Среди них оказалась и сборная Украины, которая с 12 очками завершила квалификацию к мировому первенству на второй строчке. Вместе с "сине-желтыми", оказавшимися в числе несеянных, там сыграют еще 11 национальных команд.

По этому случаю портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости игроков, опубликовал рейтинг сборных по их стоимости футболистов.

Так, по данным портала, самой дорогой является португальская команда, суммарная стоимость которой составляет 775 миллионов евро. На втором месте – итальянцы (663,5 миллиона евро), третьи – поляки (293,3 миллиона евро).

Сборная Украины стала седьмой с показателем в 187,8 миллиона евро. Сразу за украинцами расположилась российская команда, чьи игроки стоят 153,5 миллиона евро.