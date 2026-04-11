Украина досрочно победила Польшу и вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг

Людмила и Надежда Киченок / © Associated Press

Сборная Украины досрочно выиграла матчевое противостояние с Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг и вышла в финальную стадию турнира.

Произошло это после того, как украинский дуэт Людмилы и Надежды Киченок обыграл польский тандем Майя Хвалинская и Мартина Кубка с счетом 7:5, 6:7, 6:3.

Таким образом, счет в матчевой встрече между сборными Украины и Польши стал 3:0 в пользу "сине-желтых", что означает общую победу нашей команды.

Для выхода в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг нужно было выиграть как минимум три из пяти матчей.

Отметим, что накануне свои одиночные матчи против польских соперниц выиграли Марта Костюк и Элина Свитолина. Сегодня, 11 апреля, они также должны провести одиночные поединки, которые теперь уже не будут иметь турнирного значения.

Для Украины это второй подряд выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после ребрендинга турнира. В прошлом году наша сборная дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионкам — итальянкам.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне. Кроме Китая (хозяин турнира), туда также уже пробились Италия и Великобритания.