Украина досрочно вышла в финальную часть женского волейбольного Евро-2023

Украинские волейболистки досрочно вышли на чемпионат Европы-2023. Это произошло в матче четвертого тура против команды Португалии.

Женская сборная Украины по волейболу обыграла Португалию в рамках четвёртого тура квалификации и досрочно вышла на Евро-2023.

"Сине-желтые" одолели соперниц в трех сетах Преимущество во второй и третьей партиях было большим — 25:16, 25:12.

Украинки одержали уже четвертую победу, что позволило им досрочно отобраться на чемпионат Европы. Ранее Украина обыграла Кипр (3:0), Венгрию (3:2) и Португалию (3:0).

Завершит групповой этап сборная Украины играми с Венгрией (7 сентября) и Кипром (10 сентября).

Напомним, что мужская сборная Украины по волейболу обыграла команду Пуэрто-Рико в третьем туре группового раунда чемпионата мира-2022.

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