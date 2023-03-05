Украина драматично упустила шанс на медаль в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону в Нове-Место

Круг штрафа на последней стрельбе помешал "сине-желтым" побороться за место на пьедестале.

В воскресенье, 5 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место состоялась классическая смешанная эстафета.

Украину в ней представляли Юлия Джима, Елена Билосюк, Артем Прима и Антон Дудченко. На финише украинская сборная стала шестой.

Наша команда провела очень хорошую гонку и даже претендовала на медаль, идя на третьей позиции. Но на последней стрельбе Дудченко заработал штрафной круг, который лишил "сине-желтых" шансов на первую медаль Кубка мира в этом сезоне.

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Франции. "Серебро" выиграла Швеция, а "бронзу" – Норвегия.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты смешанной эстафеты в Нове-Место

1. Франция (0+7) 1:06:32.3

2. Швеция (0+18)+33.6

3. Норвегия (0+16)+38.3

4. Германия (1+13) +1:07.7

5. Италия (0+6) +1:13.3

6. Украина (1+8) +1:35.5

Сегодня этап Кубка мира в Нове-Место закроет одиночная смешанная эстафета, где за Украину побегут Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал. Начало – в 16:15 по киевскому времени.

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