"Украина — едина": динамовцы в День единения записали эмоциональное видеообращение

Футболисты отмечают, что родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна — Украина, и они горды тем, что являются украинцами.
Игроки киевского "Динамо", экс-футболисты "бело-синих", представители тренерского штаба в День единения поддержали Украину и записали эмоциональный ролик по случаю праздника.
"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна — это наша единственная Украина", — говорится на сайте клуба.
Футболисты отмечают, что родились и выросли в разных уголках страны и горды тем, что являются украинцами.
В частности, в ролике снялись:
- Георгий Бущан, который отметил, что "родился в Одессе, жемчужине украинского побережья";
- Руслан Нещерет — "родился в Мукачево, в самом центре Европы";
- экс-динамовец, игрок английского "Вестхема" Андрей Ярмоленко сказал, что "вырос в Чернигове и всегда гордился тем, что является украинцем);
- Илья Забарный — "коренной киевлянин, мой город всегда был и будет украинским";
- Артем Беседин — "харьковчанин, мой город называют первой столицей Украины";
- Виталий Буяльский из Винничины;
- экс-динамовец, недавно перешедший в английский "Эвертон" Виталий Миколенко из Черкасс;
- Виктор Цыганков, который сказал, что "родился в Израиле, но моя родина Украина";
- Сергей Сидорчук — "мои корни из Запорожья, казацкому роду нет перевода";
- Николай Шапаренко из Донецкой области — "Украина для меня превыше всего".
Завершил обращение ассистент главного тенера "Динамо", бывший игрок "бело-синих" Огнен Вукоевич словами: "Украина – это Европа".
Напомним, что президент Зеленский решил ввести 16 февраля в Украине новый праздник — День единения.
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