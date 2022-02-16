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"Украина — едина": динамовцы в День единения записали эмоциональное видеообращение

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"Украина — едина": динамовцы в День единения записали эмоциональное видеообращение

ФК Динамо Киев

Футболисты отмечают, что родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна — Украина, и они горды тем, что являются украинцами.

Игроки киевского "Динамо", экс-футболисты "бело-синих", представители тренерского штаба в День единения поддержали Украину и записали эмоциональный ролик по случаю праздника.

"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна — это наша единственная Украина", — говорится на сайте клуба.

Футболисты отмечают, что родились и выросли в разных уголках страны и горды тем, что являются украинцами.

В частности, в ролике снялись:

  • Георгий Бущан, который отметил, что "родился в Одессе, жемчужине украинского побережья";
  • Руслан Нещерет — "родился в Мукачево, в самом центре Европы";
  • экс-динамовец, игрок английского "Вестхема" Андрей Ярмоленко сказал, что "вырос в Чернигове и всегда гордился тем, что является украинцем);
  • Илья Забарный — "коренной киевлянин, мой город всегда был и будет украинским";
  • Артем Беседин — "харьковчанин, мой город называют первой столицей Украины";
  • Виталий Буяльский из Винничины;
  • экс-динамовец, недавно перешедший в английский "Эвертон" Виталий Миколенко из Черкасс;
  • Виктор Цыганков, который сказал, что "родился в Израиле, но моя родина Украина";
  • Сергей Сидорчук — "мои корни из Запорожья, казацкому роду нет перевода";
  • Николай Шапаренко из Донецкой области — "Украина для меня превыше всего".

Завершил обращение ассистент главного тенера "Динамо", бывший игрок "бело-синих" Огнен Вукоевич словами: "Украина – это Европа".

Напомним, что президент Зеленский решил ввести 16 февраля в Украине новый праздник — День единения.

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