Украина феерично выступает на Паралимпийских играх-2020 в Токио: кто стал обладателями медалей

Украина феерично выступает на Паралимпийских играх-2020 в Токио: кто стал обладателями медалей

В копилке "сине-желтых" уже 32 награды, 7 из которых - золотые.

Украинцы продолжают впечатлять своими выступлениями на Паралимпийских играх-2020 в Токио.

По состоянию на 28 августа наши спортсмены сумели завоевать уже 32 награды: 7 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых. Украина идет на пятом месте в медальном зачете и на четвертом по количеству наград.

ТСН Проспорт рассказывает, кто из украинских параатлетов стал обладателем медалей на Играх в столице Японии.

Украинские медалисты Паралимпиады-2020

"ЗОЛОТО": Елизавета Мерешко (плавание), Марьяна Шевчук (пауэрлифтинг), Анна Стеценко (плавание), Евгений Богодайко (плавание), Максим Крипак (плавание), Михаил Сербин (плавание), Денис Дубров (плавание).

"СЕРЕБРО": Антон Коль (плавание), Артем Манько (фехтование на колясках), Елена Федота (фехтование на колясках), Максим Крипак (плавание), Алексей Вирченко (плавание), Елизавета Мерешко (плавание), Владислав Белый (легкая атлетика, метание копья), Сергей Клипперт (плавание), Екатерина Денисенко (плавание), Андрей Трусов (плавание), Кирилл Гаращенко (плавание), сборная Украины (фехтование, шпага), Анастасия Москаленко (легкая атлетика, метание булавы), Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра), Ирина Гусева (дзюдо), Виктор Смирнов (плавание)

"БРОНЗА": Евгения Бреус (фехтование на колясках), Анна Гонтарь (плавание), Юлия Павленко (легкая атлетика, прыжки в длину), Егор Дементьев (велоспорт), Юлия Иваницкая (дзюдо), Наталья Николайчик (дзюдо), Иван Май (настольный теннис), Максим Николенко (настольный теннис), Руфат Магомедов (дзюдо).

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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