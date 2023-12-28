Украина финишировала пятой в Рождественской гонке-2023 по биатлону: результаты

В четверг, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная ежегодная Рождественская гонка по биатлону.

В этом году Украину в ней представлял дуэт Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного.

Рождественская гонка состояла из двух частей смешанной эстафеты – масс-старта и преследования. Победители определялись по результатам персьюта.

Масс-старт украинцы завершили на четвертом месте. Первой стала Франция, второй – Германия, третьей – Норвегия.

В персьюте "сине-желтые" потеряли одну позицию и в итоге завершили Рождественскую гонку пятыми.

Выиграли Рождественскую гонку представители Франции – Жюлия Симон и Фабьен Клод. Вторыми стали норвежцы Ингрид Ландмарк Тандреволд и Стурла Легрейд. Замкнули топ-3 словенцы Полона Клеменчич и Яков Фак.

Рождественская гонка-2023: результаты

1. Франция (Жюлия Симон, Фабьен Клод) 34:43.5 минуты

2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Стурла Легрейд) +57.5

3. Словения (Плена Клеменчич, Яков Фак) +1.08.2

4. Германия-1 (Янина Геттих-Вальц, Роман Реес) +1.10.1

5. Украина (Юлия Джима, Дмитрий Пидручный) +1.30.5

Добавим, что Украина в шестнадцатый раз принимала участие в Рождественской гонке, из которых дважды побеждала. В 2008 году это удалось Андрею Дериземле и Оксане Хвостенко, а в 2014-м – Сергею Семенову и Валентине Семеренко. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз.

В прошлом году Украину в Рождественской гонке представляли Юлия Джима и Антон Дудченко. В итоге наша команда финишировала восьмой.

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