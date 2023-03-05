Украина финишировала в цветочной церемонии в сингл-миксте на Кубке мира по биатлону в Нове-Место

Победу одержала команда Норвегии.
В воскресенье, 5 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место завершился одиночной смешанной эстафетой.
Украинскую сборную в ней представляли Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал. На финише наша команда стала шестой, попав в цветочную церемонию.
Могли украинцы и побороться за медаль, но на последней стрельбе Цымбал заработал круг штрафа. В общей сложности "сине-желтые" использовали 8 дополнительных патронов.
Выиграла сингл-микст команда Норвегии. Второе место заняла Швейцария, а "бронзу" довольно неожиданно завоевала Латвия.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты одиночной смешанной эстафеты в Нове-Место
1. Норвегия (0+7) 36:40.5
2. Швейцария (0+10) +17.6
3. Латвия (0+9) +29.5
4. Франция (1+11) +45.1
5. Австрия (1+10) +51.4
6. Украина (1+8) +52.6
Ранее сегодня в Нове-Место состоялась классическая смешанная эстафета, в которой сборная Украины драматично упустила шанс на медаль, заработав на последней стрельбе штрафной круг.
Следующий, предпоследний этап текущего сезона Кубка мира по биатлону, будет принимать 9 – 12 марта шведский Эстерсунд.
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