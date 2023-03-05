Украина финишировала в цветочной церемонии в сингл-миксте на Кубке мира по биатлону в Нове-Место

В воскресенье, 5 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место завершился одиночной смешанной эстафетой.

Украинскую сборную в ней представляли Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал. На финише наша команда стала шестой, попав в цветочную церемонию.

Могли украинцы и побороться за медаль, но на последней стрельбе Цымбал заработал круг штрафа. В общей сложности "сине-желтые" использовали 8 дополнительных патронов.

Выиграла сингл-микст команда Норвегии. Второе место заняла Швейцария, а "бронзу" довольно неожиданно завоевала Латвия.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты одиночной смешанной эстафеты в Нове-Место

1. Норвегия (0+7) 36:40.5

2. Швейцария (0+10) +17.6

3. Латвия (0+9) +29.5

4. Франция (1+11) +45.1

5. Австрия (1+10) +51.4

6. Украина (1+8) +52.6

Ранее сегодня в Нове-Место состоялась классическая смешанная эстафета, в которой сборная Украины драматично упустила шанс на медаль, заработав на последней стрельбе штрафной круг.

Следующий, предпоследний этап текущего сезона Кубка мира по биатлону, будет принимать 9 – 12 марта шведский Эстерсунд.

Читайте также:

Джима – в топ-15: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Нове-Место

Сборная Украины по биатлону завоевала медаль в дебютной гонке юношеского чемпионата мира

Кубок мира по биатлону: результаты мужского персьюта на этапе в Нове-Место