Украина финишировала в шаге от цветочной церемонии в первом сингл-миксте сезона Кубка мира по биатлону

В воскресенье, 8 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в словенской Поклюке состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украинскую сборную в ней представляли Артем Тищенко и Анастасия Меркушина. Наша команда завершила гону на седьмом месте – в шаге от попадания в цветочную церемонию.

Выиграла сингл-микст Норвегия, второй финишировала Франция. Тройку призеров замкнула Швейцария.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты одиночной смешанной эстафеты в Поклюке

1. Норвегия (0+5) 38:54.1

2. Франция (0+6)+41.0

3. Швейцария (0+8) +49.6

4. Финляндия (0+8)+1:33.3

5. Австрия (0+10) +1:45.9

6. США (2+9) +2:01.4

7. Украина (1+9) +2:14.1

Сегодня четвертый этап Кубка мира по биатлону завершится классической смешанной эстафетой. Начало – в 15:25 по киевскому времени. Украинская команда выступит в таком составе: Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Дарья Блашко и Юлия Джима.

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