Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Чемпионате Европы по биатлону

Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Чемпионате Европы по биатлону

Победу в гонке одержала Норвегия.

В воскресенье, 30 января, на Чемпионате Европы по биатлону-2022 в немецком Арбере прошла смешанная эстафета.

Победу одержала Норвегия, второй стала Германия, третьей – Швейцария.

Отметим, что Румыния, которая фактически финишировала третьей и шла среди лидеров на протяжении всех гонок, получила 2 минуты штрафа из-за неправильной передачи эстафеты после одного из этапов.

Украину на гонке представили: Виталий Труш, Тарас Лесюк, Ольга Абрамова и Анастасия Меркушина.

Труш лидировал после первого огневого рубежа, однако уже на втором воспользовался тремя запасными патронами, что отбросило его на 6-ю позицию. Передал эстафету украинец 5-м.

Лесюк вышел вторым после первой стрельбы, на втором огневом рубеже украинец вынужден был пойти на 2 штрафных круга и вышел на 6-й позиции.

Абрамова получила эстфафету на 6-ю и отправилась на штрафной круг после первой стрельбы, а после второй – еще на 3. В результате после третьего этапа "сине-желтые" оказались 10-ми.

Меркушина чисто прошла первый огневой рубеж, но пошла на круг после второго огневого рубежа и завершила гонку на 8-м месте.

Завершится Чемпионат Европы сегодня, 30 января, одиночной смешанной эстафетой.

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