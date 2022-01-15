Украина финишировала в топ-10 в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Победу одержали российские спортсмены.
В субботу, 15 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в немецком Рупольдинге прошла мужская эстафета.
Украину на четырех этапах представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Артем Дудченко. На четырех они использовали 6 запасных патронов и заняли 6 место.
Выиграла гонку команда России, второе место заняли немцы, а замкнули тройку призеров белорусы.
- В пятницу, 14 января, состоялась женская эстафета, где украинская команда тоже сумела прорваться в топ-10. 16 января в Рупольдинге закроют женская и мужская гонки преследования.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, запланированном на 17-20 марта 2022 года.
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